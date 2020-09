Primo Appuntamento, le coppie della puntata di martedì 29 settembre su Real Time (Di martedì 29 settembre 2020) Primo Appuntamento 4 con Flavio Montrucchio, anticipazioni della puntata in onda martedì 29 settembre 2020 alle 21:10 su Real Time. Martedì 29 settembre continua l’Appuntamento con la quarta edizione di “Primo Appuntamento“, in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Il ristorante più romantico d’Italia gestito dal cupido, Flavio Montrucchio, andrà in onda con il ventunesimo episodio della quarta edizione, alle 21:10 circa su Real Time. Nella puntata in onda martedì 29 settembre si incontreranno nuove ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 29 settembre 2020)4 con Flavio Montrucchio, anticipazioniin onda martedì 292020 alle 21:10 su. Martedì 29continua l’con la quarta edizione di ““, in onda su(canale 31 del digitale terrestre). Il ristorante più romantico d’Italia gestito dal cupido, Flavio Montrucchio, andrà in onda con il ventunesimo episodioquarta edizione, alle 21:10 circa su. Nellain onda martedì 29si incontreranno nuove ...

shibuiyay : ne ho trovate tre che mi ispirano e due di loro offrono il primo appuntamento gratuito - FranticallyNot : Vabbè ci vediamo domani per Primo Appuntamento #laclinicaperrinascere - IBeefsquatch : Ma allora domani è l'ultima di Primo Appuntamento?#laclinicaperrinascere - amoremiogds : @falsagds -al bar in cui le due si erano date appuntamento. pensava ci fosse una festa quella sera, ma in ogni caso… - eternqltae : il nostro primo appuntamento ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Appuntamento Primo Appuntamento, le coppie della puntata di martedì 22 settembre su Real Time Dituttounpop Primo Appuntamento, le coppie della puntata di martedì 29 settembre su Real Time

Primo Appuntamento 4, anticipazioni coppie puntata in onda martedì 29 settembre Real Time con Flavio Montrucchio. Dove in streaming ieri ...

Volpato dà le ali al Castelbaldo Il Pozzonovo, in dieci, recupera

POZZONOVO Nel primo match del campionato di eccellenza, Pozzonovo e Castelbaldo Masi non vanno oltre l'uno a uno. La partita inizia e la tensione è palpabile fin dai primi minuti di gioco: le due squa ...

Primo Appuntamento 4, anticipazioni coppie puntata in onda martedì 29 settembre Real Time con Flavio Montrucchio. Dove in streaming ieri ...POZZONOVO Nel primo match del campionato di eccellenza, Pozzonovo e Castelbaldo Masi non vanno oltre l'uno a uno. La partita inizia e la tensione è palpabile fin dai primi minuti di gioco: le due squa ...