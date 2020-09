Lavoro: Gelmini, 'centinaia di migliaia ancora aspettano Cig, fallimento Inps' (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Ci sono ancora centinaia di migliaia di lavoratori, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps parla di almeno 200mila persone, che aspettano la cassa integrazione. Il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale Tridico - evidentemente distratto dagli auto-aggiustamenti alla propria busta paga - qualche giorno fa aveva incredibilmente ridimensionato il dato, e parlato di un ritardo legato alla cig che coinvolgeva 30mila cittadini. Il fallimento dell'Inps è sotto gli occhi di tutti, e il Paese non merita una simile deriva”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Ci sonodidi lavoratori, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanzaparla di almeno 200mila persone, chela cassa integrazione. Il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale Tridico - evidentemente distratto dagli auto-aggiustamenti alla propria busta paga - qualche giorno fa aveva incredibilmente ridimensionato il dato, e parlato di un ritardo legato alla cig che coinvolgeva 30mila cittadini. Ildell'è sotto gli occhi di tutti, e il Paese non merita una simile deriva”. Lo afferma in una nota Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

