Come si fa a smettere di russare? Non ci crederete mai, ma cantare fa… (Di lunedì 28 settembre 2020) Il rimedio per smettere di russare? E' imparare a cantare. Secondo gli esperti, basta esercitare i muscoli della gola per dire addio al disturbo che impedisce di riposare bene. La scoperta è stata fatta da un insegnante di canto britannico, Alise Ojay, che ha sperimentato su un amico il metodo per smettere di russare di notte. Il programma di allenamento consiste in una serie di esercizi mirati sui muscoli della gola che cancellano la causa del russamento, sia che sia cronica, sia che si tratti di episodi di apnea del sonno, che portano le persone a smettere di respirare durante la fase di sonno profondo. La scoperta del direttore del coro – che ha ribattezzato la sua terapia "Singing for Snorers" – ha stimolato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Come smettere Il modo rivoluzionario per smettere di fumare. La scienza trova una cura HamelinProg Covid-19, Nieddu bacchetta i Comuni: “Devono smetterla di creare allarme”

La Regione bacchetta i Comuni e l’opposizione in Consiglio regionale. Oggi, prima di arrivare a Nuoro per fare il punto sulla situazione all’ospedale San Francesco, l’assessore alla Sanità, Mario Nied ...

Roby Facchinetti: «Io e Red Canzian non accettammo l’addio di D’Orazio»

Roby Facchinetti, 76 anni di cui cinquanta da Pooh, cinque figli da tre donne e sei nipoti, ha composto 1.500 brani, ne ha incisi quattrocento. Fra questi, successi come Tanta voglia di lei, Pensiero, ...

