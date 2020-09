Chiara Ferragni come la Madonna, denunciata dal Codacons per blasfemia (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno dei personaggi più amati dagli italiani, l’influencer Chiara Ferragni è stata denunciata dal Codacons per “blasfemia e offesa al sentimento religioso”. La reazione di Fedez Uno dei personaggi più amati dagli italiani, l’influencer Chiara Ferragni è stata denunciata dal Codacons per “blasfemia e offesa al sentimento religioso”. Anche se molti fan sono increduli, l’azione … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno dei personaggi più amati dagli italiani, l’influencerè statadalper “e offesa al sentimento religioso”. La reazione di Fedez Uno dei personaggi più amati dagli italiani, l’influencerè statadalper “e offesa al sentimento religioso”. Anche se molti fan sono increduli, l’azione … L'articolo proviene da leggilo.org.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica' - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - adolar41744618 : RT @lana_carlotta: Chiara Ferragni come la Madonna, il Codacons la denuncia per «blasfemia e offesa al sentimento religioso» - giuliatouch : RT @Marco_dreams: Il Codacons, vale a dire il Carlo Rienzi (che voleva gestire i soldi raccolti da Fedez per il Covid), denuncia Chiara Fer… - Magda_mavi : RT @Marco_dreams: Il Codacons, vale a dire il Carlo Rienzi (che voleva gestire i soldi raccolti da Fedez per il Covid), denuncia Chiara Fer… -