Risultati Serie A | 2ª giornata LIVE | Spezia-Sassuolo “antipasto” di giornata

(Di domenica 27 settembre 2020)A – Si torna in campo inA, si gioca la seconda. Nel primo match successo in trasferta dell’Atalanta contro il Torino. Vittoria della Lazio sul campo del Cagliari, blitz in rimonta del Benevento contro la Sampdoria. Un pirotecnico Inter-Fiorentina finisce 4-3. Domenica aperta da, poi di scena Napoli e Milan, atteso big match serale tra Roma e Juventus. Chiude Bologna-Parma lunedì. Di seguito ie la classifica.A Sabato 26 settembre ore 15 Torino-Atalanta 2-4 (11′ Belotti, 13′ Gomez, 21′ Muriel, 43′ Hateboer, 43′ Belotti, 53′ De Roon) (LE PAGELLE) ore 18 Cagliari-Lazio 0-2 (3′ ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Napoli-Genoa spostata alle 18.00 Si attendono risultati tamponi della squadra ligure… - SkySport : Napoli-Genoa posticipata alle 18 di domani: i liguri attendono i risultati dei tamponi - SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - 1965M2 : RT @Gabriberta1: @PrincipessaDemo Lode meritata non si può dire il contrario La sua volontà ad affrontare una serie così importante e prof… - PianetaMilan : #CrotoneMilan, #Stroppa: 'Devo tutto ai colori rossoneri' -

Nuovo probabile caso di Covid-19 nel Genoa. Dopo Mattia Perin, infatti, anche Lasse Schone non è partito per Napoli dopo il secondo giro supplementare di tamponi ...Esordio e k.o per il Frosinone che, in casa, si arrende all'Empoli: torna a scricchiolare la panchina di Alessandro Nesta.