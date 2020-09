Mondiali ciclismo Imola 2020 | il percorso della gara su strada

Leggi su tpi

(Di domenica 27 settembre 2020) Oggi, domenica 27 settembre, alle ore 9,45 parte lasudeididi. Inizialmente, la sede scelta per la disputamassima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causapandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su. Ma qual è ilsu? Si tratta di un circuito di 28,8 chilometri, completamente ondulato, con salite al 10 per cento e al 14 per cento. I professionisti dovranno ripeterlo nove volte per un totale di 259,2 chilometri e 5000 metri di ...