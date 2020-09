Milan, ansia Rebic: brutto infortunio al braccio per il croato. Le ultime dallo staff medico rossonero (Di domenica 27 settembre 2020) L'attaccante croato del Milan ha rimediato un grave infortunio al braccio sinistro nel corso del match contro il Crotone del pomeriggio: si teme il peggio. Leggi su 90min (Di domenica 27 settembre 2020) L'attaccantedelha rimediato un gravealsinistro nel corso del match contro il Crotone del pomeriggio: si teme il peggio.

supersonick_ : RT @Daniele39091477: Esser stati per anni oggettivamente superiori al #Milan e non aver vinto un cazzo è una cosa che sta mandando l’ Inter… - saladden : RT @Sport_Mediaset: Ansia #Milan per #Rebic: va ko e ora è allarme attacco. Brutta caduta e lussazione del gomito: rischio un mese di stop.… - Sport_Mediaset : Ansia #Milan per #Rebic: va ko e ora è allarme attacco. Brutta caduta e lussazione del gomito: rischio un mese di s… - SMartySald : “Guardare il Milan non mi provoca nessuna ansia” Disse Martina, 28 anni. #CrotoneMilan - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Rebic fuori per infortunio! Problema al braccio, #Milan in ansia ? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ansia Ansia Milan per Rebic: va ko e ora è allarme attacco - Sportmediaset Sport Mediaset Pioli, vittoria agrodolce: "Speriamo che lo stop di Rebic non sia lungo"

Il tecnico rossonero: "Numeri da grandi? Dobbiamo diventare grandi partita dopo partita, facendo un passo alla volta" ...

Ansia Milan per Rebic: va ko e ora è allarme attacco

Il Milan vince a Crotone, ma non può sorridere più di tanto. La trasferta allo Stadio Ezio Scida è costata cara ad Ante Rebic che ha subito un brutto infortunio al braccio. L'attaccante croato è cadut ...

Il tecnico rossonero: "Numeri da grandi? Dobbiamo diventare grandi partita dopo partita, facendo un passo alla volta" ...Il Milan vince a Crotone, ma non può sorridere più di tanto. La trasferta allo Stadio Ezio Scida è costata cara ad Ante Rebic che ha subito un brutto infortunio al braccio. L'attaccante croato è cadut ...