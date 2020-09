Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate in onda il 27 settembre su Canale 5 (Di domenica 27 settembre 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda il 26 e il 27 settembre su Canale 5. In onda solo sabato. Continua l’appuntamento settimanale con Daydreamer – Le Ali del Sogno, anche settimana andrà in onda il sabato 26 settembre alle 14:45 su Canale 5, con due nuovi episodi. Domenica 27 settembre, invece, l’appuntamento è alle 16:20. A differenza della settimana scorsa, Daydreamer non andrà in onda di domenica (qui i dettagli sulla programmazione autunnale). Vediamo quindi le anticipazioni delle due puntate in ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 settembre 2020)– Le Ali dele trame delleinil 26 e il 27su5. Insolo sabato. Continua l’appuntamento settimanale con– Le Ali del, anche settimana andrà inil sabato 26alle 14:45 su5, con due nuovi episodi. Domenica 27, invece, l’appuntamento è alle 16:20. A differenza della settimana scorsa,non andrà indi domenica (qui i dettagli sulla programmazione autunnale). Vediamo quindi ledelle duein ...

zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sono: Can Yaman rischia di essere cancellato per ‘colpa’ di Amici? - #DayDreamer #Sono:… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata di sabato 26 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset - Silva20675694 : RT @Cris58Hy: Buongiorno finalmente sabato? Oggi ritornano Can e Sanem con #DayDreamer le Ali del sogno #DemetÖzdemir #CanYaman #canale5… - VaianaLibros : RT @Cris58Hy: Buongiorno finalmente sabato? Oggi ritornano Can e Sanem con #DayDreamer le Ali del sogno #DemetÖzdemir #CanYaman #canale5… - CanDivit_MyKing : RT @Cris58Hy: Buongiorno finalmente sabato? Oggi ritornano Can e Sanem con #DayDreamer le Ali del sogno #DemetÖzdemir #CanYaman #canale5… -