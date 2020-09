Annegato per salvare un ragazzo, ritrovato corpo del militare morto (Di domenica 27 settembre 2020) Il cadavere è stato ripescato dall'equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il corpo di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, nel Messinese, è stato ritrovato al largo nello specchio di mare antistante la costa nota come 'puntitta', nella baia del Tono, dove si erano concentrate le ricerche dopo la sua scomparsa, ieri, tra le onde dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove si era tuffato per effettuare il salvataggio. Sulla morte del sottufficiale la procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha aperto un'inchiesta volta ad accertare se al momento del soccorso i militari della Capitaneria erano dotati di tutta l'attrezzatura necessaria. Intanto il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 settembre 2020) Il cadavere è stato ripescato dall'equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Ildi Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, nel Messinese, è statoal largo nello specchio di mare antistante la costa nota come 'puntitta', nella baia del Tono, dove si erano concentrate le ricerche dopo la sua scomparsa, ieri, tra le onde dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove si era tuffato per effettuare il salvataggio. Sulla morte del sottufficiale la procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha aperto un'inchiesta volta ad accertare se al momento del soccorso i militari della Capitaneria erano dotati di tutta l'attrezzatura necessaria. Intanto il ...

