Ancora maltempo in Italia, anticipo d'inverno: pioggia, temporali e neve (Di domenica 27 settembre 2020) Non si ferma l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Oltre mille gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco nelle ultime ore. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria. Un militare della Guardia Costiera risulta disperso in mare dopo aver tentato di salvare due bagnanti a Milazzo, in Sicilia (LE PREVISIONI METEO).

Una nuova ed intensa perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione si sta avvicinando a grandi passi all'Italia. Nelle prossime ore infatti, il meteo è destinato a peggiorare rapidamente, p ...

Dai 28-30 gradi di una settimana fa ai 13 di ieri a Roma. Dalle spiagge affollate nell’ultimo fine settimana della stagione estiva alle mareggiate che hanno mangiato altri pezzi di arenile fra Ostia, ...

