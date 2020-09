Trump sceglie la giudice Barrett per la Corte Suprema. Ma per la stampa Usa ha un difetto: è cattolica (Di sabato 26 settembre 2020) Amy Coney Barrett è una donna. È giovane, è preparata, è anche molto telegenica. Se non fosse cattolica sarebbe perfetta. Almeno per i media americani, che indirizzano il consenso in base allo stupidario della sinistra globalista. Il presidente Donald Trump ha scelto lei come nuovo giudice della Corte Suprema. Barrett è giudice della Corte d’Appello del settimo circuito di Chicago ha 48 anni e 7 figli. Sarà il secondo giudice più giovane della storia della Consulta americana. Fosse stata di un’altra confessione religiosa o non fosse stata così americana, avrebbe riscosso consensi in tutta America e in tutto il mondo. Invece, l’informazione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) Amy Coneyè una donna. È giovane, è preparata, è anche molto telegenica. Se non fossesarebbe perfetta. Almeno per i media americani, che indirizzano il consenso in base allo stupidario della sinistra globalista. Il presidente Donaldha scelto lei come nuovodelladellad’Appello del settimo circuito di Chicago ha 48 anni e 7 figli. Sarà il secondopiù giovane della storia della Consulta americana. Fosse stata di un’altra confessione religiosa o non fosse stata così americana, avrebbe riscosso consensi in tutta America e in tutto il mondo. Invece, l’informazione ...

Elisa34012803 : RT @Sardina20201: #Trump sceglie una donna (per di più CATTOLICA, orrore!) come giudice della Corte suprema #USA, al posto della Dem #lgbt… - SecolodItalia1 : Trump sceglie la giudice Barrett per la Corte Suprema. Ma per la stampa Usa ha un difetto: è cattolica… - Mirith_ : RT @Sardina20201: #Trump sceglie una donna (per di più CATTOLICA, orrore!) come giudice della Corte suprema #USA, al posto della Dem #lgbt… - pairsonnalitesF : Trump sceglie Amy Barrett per la Corte Suprema: ultracattolica contraria a matrimoni gay e aborto: I membri del gru… - AntonioSalituro : RT @sole24ore: Trump non aspetta il voto:?sceglie Amy Barrett, giudice conservatore, per la Corte Suprema. È la più giovane di sempre https… -