Napoli-Genoa, probabili formazioni Sportmediaset: Alex Meret titolare (Di sabato 26 settembre 2020) La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Genoa, in programma domani 27 settembre. In porta Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Hirving Lozano. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari c’è l’ex Goran Pandev, mentre manca Mattia Perin: l’estremo difensore è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza sarà sostituito da Federico Marchetti, la cui ultima ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 26 settembre 2020) La redazione del portale online diha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di, in programma domani 27 settembre. In porta. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Hirving Lozano. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari c’è l’ex Goran Pandev, mentre manca Mattia Perin: l’estremo difensore è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza sarà sostituito da Federico Marchetti, la cui ultima ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa posticipata alle 18: i liguri attendono i risultati dei tamponi Sky Sport Perin positivo al Covid-19, slitta Napoli-Genoa

Il Covid sconvolge anche la Serie A. Con Perin positivo e il Genoa costretto a rinviare la partenza per Napoli, la Lega ha dovuto modificare anche l'inizio della partita di domani: le 18 e non più le ...

Gattuso vuole un Napoli dinamitardo contro il Genoa, davanti ci saranno i suoi tre bolidi!

Gennaro Gattuso vuole un Napoli dinamitardo contro il Genoa allo stadio San Paolo. La partita prevista per domani alle ore 15 è stata spostata di tre ore a causa della positività al Coronavirus di Mat ...

