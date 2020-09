Maltempo, prima neve sugli Appennini nella notte: imbiancati il Gran Sasso e i passi del Parmense [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) Insieme a piogge intense, forti venti e Grandinate, la violenta ondata di Maltempo che da ieri si è abbattuta sull’Italia ha portato anche la neve. E non solo sulle Alpi. Da Sestiere e Livigno, fino alle Dolomiti e persino sugli Appennini, la neve ha fatto la sua comparsa abbastanza in anticipo quest’anno. nella notte è arrivata la prima neve sul Gran Sasso, oltre i 2000 metri, a Campo Imperatore (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto) e anche sui passi Appenninici del Parmense, dove ha depositato circa cinque centimetri al di sopra dei 900 metri. In tutta la provincia di Parma, i ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Insieme a piogge intense, forti venti edinate, la violenta ondata diche da ieri si è abbattuta sull’Italia ha portato anche la. E non solo sulle Alpi. Da Sestiere e Livigno, fino alle Dolomiti e persino, laha fatto la sua comparsa abbastanza in anticipo quest’anno.è arrivata lasul, oltre i 2000 metri, a Campo Imperatore (vedidella gallery scorrevole in alto) e anche suici del, dove ha depositato circa cinque centimetri al di sopra dei 900 metri. In tutta la provincia di Parma, i ...

