Il guardaroba firmato da Andrea Pompilio con i pezzi che indossa anche lei

Leggi su gqitalia

(Di sabato 26 settembre 2020) In un momento storico in cui il vestire non è una priorità assoluta, Andredisegna una collezione in cui maschile e femminile si mescolano tra loro. Gli abiti pensati per l'uomo si declinano con semplicità nella collezione donna, che ne conserva i canoni tipici e specifici, e va oltre. I capi trasversali per lui e per lei, sono alle volte pensati come veri e proprigemelli. I tagli sono raffinati, la cura nei dettagli e la ricercatezza di tessuti e fantasie sono i tratti distintivi della collezione firmata da, che per il suo un pò borghese e dall'eleganza sofisticata pensa a cappotti dritti a doppiopetto oranti da colorati revers in velluto a coste. I tessuti a quadri si ritrovano in shorts e giacche monopetto. Novità assoluta il pantalone ...