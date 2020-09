Hyrule Warriors: Age of Calamity torna a mostrarsi nel nuovo trailer dedicato agli Eroi (Di sabato 26 settembre 2020) Hyrule Warriors: Age of Calamity sarà il prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. ambientato 100 anni prima degli eventi di gioco. Come si evince dal nome, non si tratta di un action-RPG come l'acclamato open world, ma un titolo di genere musou, come già fu il primo Hyrule Warriors.In occasione del Tokyo Game Show 2020, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer legato a questo prequel, nel quale vengono mostrati i principali personaggi che potremo controllare e le loro abilità. Naturalmente, potremo controllare Link e Zelda, ma anche i quattro famosi Campioni.Abbiamo la principessa Mipha degli Zora, specializzata in attacchi d'acqua, Daruk dei Goron, lento ma potente, padrone di terra e fuoco, Revali dei Rito e maestro del vento, e infine ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020): Age ofsarà il prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. ambientato 100 anni prima degli eventi di gioco. Come si evince dal nome, non si tratta di un action-RPG come l'acclamato open world, ma un titolo di genere musou, come già fu il primo.In occasione del Tokyo Game Show 2020, Nintendo ha pubblicato unlegato a questo prequel, nel quale vengono mostrati i principali personaggi che potremo controllare e le loro abilità. Naturalmente, potremo controllare Link e Zelda, ma anche i quattro famosi Campioni.Abbiamo la principessa Mipha degli Zora, specializzata in attacchi d'acqua, Daruk dei Goron, lento ma potente, padrone di terra e fuoco, Revali dei Rito e maestro del vento, e infine ...

