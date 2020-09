Citroën Type H rinasce grazie alla maestria di un carrozziere italiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 settembre 2020) Il mitico furgone, caratterizzato dal muso di “maialino” e dalle fiancate in lamiera ondulata, ha segnato da tempo il panorama automobilistico. Oggi, un valente, Fabrizio Caselani, fa rivivere questo veicolo trasformando Citroën Jumpy, Jumper e SpaceTourer. L’esterno cambia, non l’interno “Prendendo atto dello stile, non abbiamo voluto assolutamente copiare le forme del modello originale, al contrario abbiamo voluto catturare lo spirito di questo veicolo iconico, reinterpretandolo in modo nostalgico“, specifica l’azienda. Se gli interni non cambiano, i veicoli mantengono così tutti i comfort moderni delle auto attuali, l’esterno assume un aspetto retrò. La carrozzeria ondulata ricorda così l’auto leggendaria che vediamo in molti film francesi, ...