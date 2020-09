Watch Dogs | Legion annunciati fumetto | lorebook e romanzo

(Di venerdì 25 settembre 2020) L‘universo disi espande con un, une un, mentre il titolo si avvicina a passi da gigante Ubisoft ha annunciato una serie di collaborazioni con diverse aziende per espandere ancora di più il mondo di. Il titolo arriverà il 29 ottobre prossimo e sono stati giàtre prodotti di notevole fattura. Il primo, unscritto da James Swallow e Josh Reynolds con la pubblicazione di Aconyte. La collaborazione con Insight Editions, invece, had ato vita a uncreato da Rick Garba. Infine, Glénat pubblicherà unscritto e disegnato da ...

Dopo essersi premurata di annunciare le specifiche PC di Watch Dogs Legion, Ubisoft annuncia una collaborazione con Aconyte, Glenat e Insight Editions per dare vita a tre progetti editoriali ispirati ...