Tanti auguri Maurizio Cattelan | nel giorno sbagliato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Quando la convenzione te la mangi a colazione o sei un genio o un ciarlatano.Quando sei stato solo molto fortunato o molto furbo è perché si sa che l’arte è tutta un’altra cosa e chiunque sa cos’è.Quando ti sei scavato la fossa era perché poi ti ci volevi affacciare per vedere di nascosto l’effetto che fa.Quando ti sei infilato le matite nelle mani era per costringerti a non essere un asino ma poi lo sei stato lo stesso, più e più volte.Quando non volevi andare hai mandato un altro e mica uno qualunque.Quando hai pensato che il mondo era tutto un cesso, ci hai fatto pisciare nell’oro.Quando hai fatto il dito medio alla finanza in realtà era la finanza che lo faceva a noi. Quando quel meteorite ha colpito quell’uomo anziano e sofferente in realtà ha colpito tutti noi, senza ...