Spazio, firmato accordo tra Italia e Usa per la missione che riporterà l'uomo sulla Luna

L'Italia è il primo Paese europeo a firmare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale per l'esplorazione della Luna. La dichiarazione d'intenti è stata firmata oggi a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, in collegamento con l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine. L'intesa prevede una cooperazione tra i due Paesi in materia di attività spaziali, all'interno del programma Artemis che ha l'obiettivo di riportare l'uomo sulla Luna. E' una dichiarazione d'intenti di livello politico che va ad affiancarsi all'impegno dell'Italia nell'Agenzia spaziale europea (Esa).

