Regione, i seggi ancora in bilico di Forza Italia e Iv a Caserta e Salerno (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe cambiare nelle prossime ore la composizione del Consiglio regionale della Campania. Al momento non c'è alcuna ufficialità sugli eletti. Ma solo una proiezione sui seggi assegnati, fornita dal sistema Eligendo. In Corte di Appello si sta procedendo all'esame di alcune contestazioni che potrebbero modificare l'attribuzione. Sono due i casi al vaglio dei funzionari del Tribunale: Caserta e Salerno. A Caserta la lista Campania Libera contesta la mancata assegnazione del seggio in favore di Forza Italia. Quindi se la Corte d'Appello dovesse accogliere la contestazione Forza Italia (Massimo Grimaldi) perderebbe il seggio in favore di Campania ...

