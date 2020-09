Glicemia alta? Attenzione ai sintomi del prediabete | come riconoscerlo e curarlo per prevenire il diabete

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) La condizione di, sempre più frequente anche nella popolazione giovane, rappresenta un potenziale campanello d’allarme per l’insorgenza didi tipo 2. Cosa accade nel? La, ovvero il livello di glucosio nel sangue, è maggiore del normale e si presente una situazione di iper. I livelli però non sono così alti da permettere di diagnosticare il. Ilmellito di tipo 2 non arriva mai senza dare prima delle avvisaglie. Non di rado la patologia in questione è preceduta dal “pre-”, ovvero una fase caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non così elevati da ...