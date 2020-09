Coronavirus, l’Oms loda l’Italia in un video da brividi: “Ha ribaltato l’andamento dell’epidemia” (Di venerdì 25 settembre 2020) “L’Italia ha dimostrato che si può ribaltare l’andamento dell’epidemia “. Con queste parole e con un video di 4 minuti e mezzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lodato il modo in cui l’Italia, il primo paese occidentale ad affrontare l’epidemia da Covid-19, ha gestito la pandemia durante gli ultimi mesi. Il nostro Paese ha saputo reagire al nuovo Coronavirus “attraverso l’impegno, la coordinazione e la comunicazione tra governo e comunità, con un sistema sanitario pubblico resiliente e seguendo un approccio basato sulla scienza”, sostiene l’Oms. Grazie alla sua gestione efficace della pandemia, sottolinea l’Oms, oggi l’Italia registra molti meno contagi rispetto ad altri paesi europei, come Francia e Spagna. A ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) “L’Italia ha dimostrato che si può ribaltare l’andamento dell’epidemia “. Con queste parole e con undi 4 minuti e mezzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) hato il modo in cui l’Italia, il primo paese occidentale ad affrontare l’epidemia da Covid-19, ha gestito la pandemia durante gli ultimi mesi. Il nostro Paese ha saputo reagire al nuovo“attraverso l’impegno, la coordinazione e la comunicazione tra governo e comunità, con un sistema sanitario pubblico resiliente e seguendo un approccio basato sulla scienza”, sostiene l’Oms. Grazie alla sua gestione efficace della pandemia, sottolinea l’Oms, oggi l’Italia registra molti meno contagi rispetto ad altri paesi europei, come Francia e Spagna. A ...

ilpost : Il video dell’OMS che racconta come l’Italia ha affrontato la pandemia - SkyTG24 : Coronavirus, Oms omaggia l'Italia: “Ha reagito con forza al Covid-19” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito con forza all'emergenza' #coronavirus - PacchiaE : Ci stanno leccando in cambio di sudditanza. Coronavirus, l'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito… - petergomezblog : Coronavirus, l’Oms elogia l’Italia con un video omaggio: “Colpita per prima, ha reagito con forza e ribaltato la tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms «No al saluto col gomito», l'Oms lo ribadisce Corriere della Sera