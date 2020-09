Allerta Meteo Liguria | avviso per mareggiata intensa sul Levante

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Arpal ha emesso per oggi, venerdì 25 settembre, unrologico perrelativa aldella, ovvero la zona C. Il mare è, infatti, previsto in aumento fino agitato o molto agitato, con mareggiate sul centro Ponente (zone AB), molto intense a(C e localmente parte orientale di B). Per domani, sabato 26 settembre, fino al mattino ancora mareggiate per onda lunga su C e localmente su AB sulle coste esposte al Sud Ovest, con moto ondooso in lenta scaduta. Per quanto riguarda i venti oggi fino alle ore centrali saranno provenienti da Sud Ovest in rotazione da Ovest fino burrasca su A e sui rilievi di BC; successivo ingresso di venti da Nord Ovest forti con raffiche di burrasca sulle zone B e D. Domani, sabato ...