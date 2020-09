Usb | mancata sicurezza Covid | domani sciopero su Tpl

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Nel Trasporto Pubblico Locale nessuna iniziativa reale per il contenimento del contagio da-19 e’ stata messa in campo per la tutela e ladei lavoratori e della collettivita’. Nemmeno dopo le misure governative di sostegno alle aziende esercenti Trasporto Pubblico Locale, alle quali sono stati erogati il 100% dei corrispettivi previsti per il servizio dell’anno in corso (art. 92 c. 4-bis DL Cura Italia) e 600 + 300 milioni di fondi per il risarcimento dei mancati introiti”. E’ quanto fa sapere l’Usb in una nota. “È ormai sotto gli occhi di tutti che il cosiddetto ‘coefficiente di riempimento dei mezzi’ va ben oltre quell’80% fissato come soglia di- si legge- una soglia che oltre a essere assurda nessuno ha la minima intenzione ...