Twente-Groningen venerdì | ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Ancora fuori Arjen Robben

Leggi su infobetting

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ci deve essere una gran voglia di calcio dalle parti di Enschede se è vero come è vero che ilè stato salutato da migliaia di tifosi radunati sui ponti delle autostrade mentre la squadra si recava al De Kuip per affrontare il Feyenoord. La partita è finta 1-1, un grande risultato per gli … InfoBetting: Scommesse Sportive e