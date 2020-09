Sciopero scuola, ritorno in classe con incognita per 2 milioni di studenti italiani (Di giovedì 24 settembre 2020) ritorno in classe con l’incognita Sciopero per circa due milioni di studenti italiani. Oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e in buona parte della Sicilia suonerà la prima campanella, dopo che il rientro sui banchi era stato posticipato, rispetto al resto d’Italia, sia per difficoltà organizzative sia anche per evitare doppie sanificazioni nelle scuole sedi di seggi elettorali. E in alcune località, la mancata nomina dei supplenti, il ritardo nell'arrivo dei banchi , le difficoltà nel reperire nuovi spazi o la volontà di eseguire test sierologici al personale, hanno indotto i sindaci a posticipare ancora l'inizio dell'anno scolastico. (LO SPECIALE scuola). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 settembre 2020)incon l’per circa duedi. Oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e in buona parte della Sicilia suonerà la prima campanella, dopo che il rientro sui banchi era stato posticipato, rispetto al resto d’Italia, sia per difficoltà organizzative sia anche per evitare doppie sanificazioni nelle scuole sedi di seggi elettorali. E in alcune località, la mancata nomina dei supplenti, il ritardo nell'arrivo dei banchi , le difficoltà nel reperire nuovi spazi o la volontà di eseguire test sierologici al personale, hanno indotto i sindaci a posticipare ancora l'inizio dell'anno scolastico. (LO SPECIALE).

