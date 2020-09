Preservativi usati venivano ‘riciclati’ e rimessi in vendita sul mercato: choc in Vietnam (Di giovedì 24 settembre 2020) Spesso la realtà supera la fantasia, rivelando vicende che, addirittura, surclassano le barzellette da bar. L’ultima viene dal Vietnam, nell’immaginario di tutti, ancora oggi inquadrata come un’immensa giungla disseminata da capanne in bambù, puntualmente sorvolate dagli elicotteri dei Marines! Fortunatamente non è così, smaltiti i postumi di un terribile conflitto (per altro terminato senza vincitori), questa laboriosa nazione ha saputo rialzarsi, per tornare lentamente al passo con i tempi. Anzi, come vedremo, ‘pure troppo’! Le agenzie di stampa internazionali hanno infatti battuto la notizia (pazzesca) che, all’interno di un capannone sito nei pressi della cittadina di Ho Chi Minh City, venivano riciclati – per poi essere messi nuovamente i vendita – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 settembre 2020) Spesso la realtà supera la fantasia, rivelando vicende che, addirittura, surclassano le barzellette da bar. L’ultima viene dal, nell’immaginario di tutti, ancora oggi inquadrata come un’immensa giungla disseminata da capanne in bambù, puntualmente sorvolate dagli elicotteri dei Marines! Fortunatamente non è così, smaltiti i postumi di un terribile conflitto (per altro terminato senza vincitori), questa laboriosa nazione ha saputo rialzarsi, per tornare lentamente al passo con i tempi. Anzi, come vedremo, ‘pure troppo’! Le agenzie di stampa internazionali hanno infatti battuto la notizia (pazzesca) che, all’interno di un capannone sito nei pressi della cittadina di Ho Chi Minh City,riciclati – per poi essere messi nuovamente i– ...

fanpage : Una scoperta disgustosa - italiaserait : Preservativi usati venivano ‘riciclati’ e rimessi in vendita sul mercato: choc in Vietnam - OculusNewsIta : La polizia vietnamita ha sequestrato più di 320.000 preservativi usati; lavati, rimodellati e riconfezionati prima… - osv_angelo : In una fabbrica in Vietnam 320.000 preservativi usati venivano riconfezionati e pronti per essere immessi sul merca… - ste_pax : RT @leggoit: Preservativi usati lavati e rivenduti come nuovi: maxi sequestro choc #Vietnam -