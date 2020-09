Mondiali Imola 2020 | Dygert fuori dai giochi | brutta caduta per la campionessa in carica VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Clamorosaper la statunitense Chloenel corso della prova a cronometro individuale deidiper quanto riguarda la categoria donne Elite. Lairidata infinisce contro il guard-rail e giù da una scarpata, ma non ci sono immagini di quanto accaduto dopo il suo volo che sembrava essere davvero pericoloso. Laclasse americana, in testa in tutti gli intermedi, esce così invece dalla lotta per il podio, nella speranza che non ci siano particolari problemi fisici per lei.