Milano Fashion Week primavera estate 2021: tutte le star in prima fila (Di giovedì 24 settembre 2020) Mercoledì 23 settembre, il calcio d'inizio della Milano Fashion Week con le sue collezioni primavera estate 2021. Una partenza insolita, seguita dalla presenza ingombrante del Coronavirus. Gli show fisici di grandi marchi come Fendi e Alberta Ferretti continuano ad attrarre le star internazionali come Rita Ora e Lisa Vacari. Ma i nomi noti dello spettacolo, con il distanziamento anche in front row, sono ancora più selezionati. Front row MFW PE2021 sfoglia la gallery ...

