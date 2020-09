La Rai fissa il concorso per giornalisti nel giorno di due feste ebraiche: “Contro la legge del 1989, è un errore. Selezione a rischio” (Di giovedì 24 settembre 2020) Ci è voluto quasi un anno dall’indizione del concorso prima di avere una data ufficiale e ora, a causa di quella che sembrerebbe una “svista” sul giorno scelto, un singolo ricorso potrebbe far saltare tutto. La nuova Selezione della Rai per inserire nell’azienda 90 giornalisti non trova pace. A mettere a rischio l’atteso test una legge del 1989 che regola i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche e che in caso di concorsi pubblici sottolinea la necessità di “tenere in considerazione” le festività ebraiche, vietando di fatto di fissarli in concomitanza. Il 10 ottobre, data comunicata agli oltre 3mila iscritti, è infatti non solo un sabato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ci è voluto quasi un anno dall’indizione delprima di avere una data ufficiale e ora, a causa di quella che sembrerebbe una “svista” sulscelto, un singolo ricorso potrebbe far saltare tutto. La nuovadella Rai per inserire nell’azienda 90non trova pace. A mettere a rischio l’atteso test unadelche regola i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunitàe che in caso di concorsi pubblici sottolinea la necessità di “tenere in considerazione” le festività, vietando di fatto dirli in concomitanza. Il 10 ottobre, data comunicata agli oltre 3mila iscritti, è infatti non solo un sabato, ...

clikservernet : La Rai fissa il concorso per giornalisti nel giorno di due feste ebraiche: “Contro la legge del 1989, è un errore.… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: La Rai fissa il concorso per giornalisti nel giorno di due feste ebraiche: “Contro la legge del 1989, è un errore. Sel… - Noovyis : (La Rai fissa il concorso per giornalisti nel giorno di due feste ebraiche: “Contro la legge del 1989, è un errore.… - fattoquotidiano : La Rai fissa il concorso per giornalisti nel giorno di due feste ebraiche: “Contro la legge del 1989, è un errore.… - thelondonboys47 : @Gio2020Gio @ManuPalo67 @ale_dibattista Io credo che DiBattista dovrebbe essere consapevole che le cose in questi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai fissa La Rai fissa il concorso per giornalisti nel giorno di due feste ebraiche: “Contro la legge del 1989,… Il Fatto Quotidiano Che Tempo Che Fa: una hit esclusiva per il grande ritorno

Domenica 27 riparte "Che tempo che fa", in presentazione esclusiva: JerusalemaChe Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv ...

Jerusalema in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" su Rai3

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio torna da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv italiana il fenomeno musicale dell’estate 2020, “Jerusalema”. In collegamen ...

Domenica 27 riparte "Che tempo che fa", in presentazione esclusiva: JerusalemaChe Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv ...“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio torna da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv italiana il fenomeno musicale dell’estate 2020, “Jerusalema”. In collegamen ...