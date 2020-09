La gaffe del Comune di Ferrara: 'Se Sei ubriaca sei responsabile dello stupro' (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Comune di Ferrara ha postato sulla sua pagina Facebook una frase, "se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro" che ha provocato le reazioni indignate degli utenti, che hanno commentato ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) Ildiha postato sulla sua pagina Facebook una frase, "se seisei in parte" che ha provocato le reazioni indignate degli utenti, che hanno commentato ...

SI_sinistra : RT @repubblica: 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - agatamicia : la GAFFE, per @repubblica (che non è meglio del Comune di Ferrara, infatti). FATE SCHIFO! - JStatska : RT @repubblica: 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - lacittanews : Immediate le proteste: 'Disgustoso'. La frase postata e poi corretta, con tanto di scuse, si riferiva al pensiero d… - CriSStraits : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara Gaffe? Tra poco si passer… -

