Juventus, Pirlo pensa alla Roma: i dubbi di formazione del Maestro (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo aver battuto la Sampdoria per 3-0 alla prima di campionato, la Juventus si sta preparando alla prossima sfida di Serie A, di scena domenica sera sul prato dello Stadio Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca. Andrea Pirlo e i suoi ragazzi arrivano al match sulle ali dell’entusiasmo dopo il tris rifilato ai blucerchiati e, galvanizzati anche dall’arrivo di Alvaro Morata e dal ritorno in gruppo dopo l’infortunio di Paulo Dybala, guardano ai giallorossi con grande ottimismo e voglia di fare bene. I dubbi di formazione, comunque, non mancano: molti calciatori bianconeri non sono infatti ancora al meglio e i ballottaggi aperti, solamente ad una manciata di giorni dall’atteso big match contro i capitolini, sarebbero ancora diversi. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo aver battuto la Sampdoria per 3-0prima di campionato, lasi sta preparandoprossima sfida di Serie A, di scena domenica sera sul prato dello Stadio Olimpico contro ladi Paulo Fonseca. Andreae i suoi ragazzi arrivano al match sulle ali dell’entusiasmo dopo il tris rifilato ai blucerchiati e, galvanizzati anche dall’arrivo di Alvaro Morata e dal ritorno in gruppo dopo l’infortunio di Paulo Dybala, guardano ai giallorossi con grande ottimismo e voglia di fare bene. Idi, comunque, non mancano: molti calciatori bianconeri non sono infatti ancora al meglio e i ballottaggi aperti, solamente ad una manciata di giorni dall’atteso big match contro i capitolini, sarebbero ancora diversi. LEGGI ...

