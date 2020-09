In uscita “Doll syndrome” di Andrea Cavaletto, horror parafiliaco specchio oscuro della società in cui viviamo (Di giovedì 24 settembre 2020) È in uscita “DOLL SYNDROME” di Andrea Cavaletto – BLACK HOUSE EDIZIONI di Christian Sartirana. Formato Ebook e LIMITED EDITION in cartaceo. Cover dell’illustratore di fama internazionale Davide Furnò (DYLAN DOG, BATMAN, SCALPED). TAG LINE: Un horror parafiliaco dall’autore di PARANOID BOYD, una discesa nella schizofrenia di una mente umana perversa, specchio oscuro della società in cui viviamo. TRAMA: L’Orco è un ex mercenario che soffre di stress post traumatico. Disturbato, feticista, erotomane ed autolesionista, si invaghisce da una ragazza che osserva nelle quotidiane pause lavoro, arrivando a sublimare la sua presenza in una bambola gonfiabile su cui sfoga le sue ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) È in“DOLL SYNDROME” di– BLACK HOUSE EDIZIONI di Christian Sartirana. Formato Ebook e LIMITED EDITION in cartaceo. Cover dell’illustratore di fama internazionale Davide Furnò (DYLAN DOG, BATMAN, SCALPED). TAG LINE: Undall’autore di PARANOID BOYD, una discesa nella schizofrenia di una mente umana perversa,società in cui. TRAMA: L’Orco è un ex mercenario che soffre di stress post traumatico. Disturbato, feticista, erotomane ed autolesionista, si invaghisce da una ragazza che osserva nelle quotidiane pause lavoro, arrivando a sublimare la sua presenza in una bambola gonfiabile su cui sfoga le sue ...

