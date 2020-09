Il M5s era già scoppiato, solo che non voleva ammetterlo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse)Ill risultato del referendum sul taglio dei parlamentari, battaglia storica – come si dice – dei grillini, ha naturalmente esaurito la missione di gioiosi quindici anni di antipolitica, se vogliamo risalire agli “amici di Beppe Grillo”. La coperta, stavolta, è infatti troppo corta: gli altri schieramenti non si sono fatti fregare e se ne sono presi un bel pezzo, di quel plebiscito, scippando una fetta del 69% di Sì. Quanto al resto, il Movimento in declino fisso da anni ha incassato l’ennesima scomparsa elettorale alle amministrative dopo il 17% alle europee dello scorso anno, un crollo clamoroso dal 32% delle politiche del marzo 2018. Il primo partito in Parlamento non è più un movimento, da tempo, e ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse)Ill risultato del referendum sul taglio dei parlamentari, battaglia storica – come si dice – dei grillini, ha naturalmente esaurito la missione di gioiosi quindici anni di antipolitica, se vogliamo risalire agli “amici di Beppe Grillo”. La coperta, stavolta, è infatti troppo corta: gli altri schieramenti non si sono fatti fregare e se ne sono presi un bel pezzo, di quel plebiscito, scippando una fetta del 69% di Sì. Quanto al resto, il Movimento in declino fisso da anni ha incassato l’ennesima scomparsa elettorale alle amministrative dopo il 17% alle europee dello scorso anno, un crollo clamoroso dal 32% delle politiche del marzo 2018. Il primo partito in Parlamento non è più un movimento, da tempo, e ...

La prima e ultima vera prova di fiducia gli italiani gliel’avevano assegnata il 4 marzo 2018: da allora, fra l'abbraccio salviniano e alcuni traguardi come su vitalizi, poltrone e reddito di cittadina ...

