Giornate Europee del Patrimonio | a Roma dal 26 settembre visite e incontri

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Visite guidate, incontri, attività didattiche, festival e un’anteprima: ecco l’impaginato proposto dalla Soprintendenza Speciale di Roma in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i prossimi 26 e 27 settembre. “Anche quest’anno la Soprintendenza aderisce con entusiasmo all’iniziativa delle Giornate Europee del Patrimonio- dichiara il Soprintendente Speciale Daniela Porro- Un’occasione che ci permette di riaprire per la prima volta dopo l’emergenza, siti archeologici di inestimabile valore e di animarli con eventi pensati ad hoc”. L’educazione è al centro delle iniziative che animeranno ben sette siti diversi, nei vari quadranti della città, da Portuense a Malborghetto, da Santa Croce in Gerusalemme alle Terme di Caracalla, dal Museo Ostiense alla Villa di Livia. Fari accesi sulla presentazione in anteprima dell’area archeologico-museale di Portuense. Il percorso si snoderà lungo il tracciato dell’antica via Campana/Portuense, compreso tra la Stazione di Trastevere e Vigna Pia, con visite ai principali monumenti funerari solitamente chiusi al pubblico e invisibili. Una particolare attenzione sarà riservata alla visita al Drugstore Museum, museo del territorio del Municipio XI, che sabato 26 settembre farà anche da scenario a uno spettacolo-reading al femminile dal titolo “Donne con le penne”. Le Terme di Caracalla ospiteranno invece il Festival dedicato a Gianni Rodari, nel centenario della nascita. Tra le architetture e i mosaici della palestra occidentale, si susseguiranno incontri e racconti ispirati al grande scrittore dell’infanzia, laboratori didattici e spettacoli di marionette. Riaprono le loro porte al pubblico il Museo della via Ostiense e il comprensorio archeologico di Santa Croce in Gerusalemme, quest’ultimo anche in versione serale, sabato 26 settembre, con visite guidate alle 19 e alle 22. Visite guidate previste anche all’Arco di Malborghetto e a Villa di Livia, riaperti per l’occasione e infine, esclusivamente sul web, la possibilità di scoprire uno dei siti più particolari della Soprintendenza, il Museo Paleontologico della Polledrara di Cecanibbio.