Fausto Leali doppia personalità | La moglie Germana non lo riconosce al GF Vip (Di giovedì 24 settembre 2020) In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ parla Germana, la moglie di Fausto Leali e analizza la sua doppia personalità nella Casa. L’analisi della triste vicenda della squalifica del cantante della Casa, porta ad una considerazione: Fausto Leali avrebbe una doppia personalità, ovvero un modo di fare al Grande Fratello Vip ed un altro fuori dal … L'articolo Fausto Leali doppia personalità La moglie Germana non lo riconosce al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ parla, ladie analizza la suapersonalità nella Casa. L’analisi della triste vicenda della squalifica del cantante della Casa, porta ad una considerazione:avrebbe unapersonalità, ovvero un modo di fare al Grande Fratello Vip ed un altro fuori dal … L'articolopersonalità Lanon loal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Fausto Leali: 'Non sono razzista, ma solo timido' - GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - assonnata_ : Abbate è un porco, ma voi che usate le sue parole (pessime) verso Adua per sminuire la vicenda di Fausto Leali che… - damonirella : RT @GiancarloDeRisi: Meluzzi in difesa di Fausto Leali contro il 'politicamente corretto'. 'Quando la stupidità dilaga non c’è limite all’i… -