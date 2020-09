Europa League 2020/2021, il Tottenham piega lo Shkendija 3-1 e passa il turno (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Tottenham si aggiudica la vittoria contro i turchi dello Shkendija vincendo all’Ecolog Arena di Tetovo per 3-1. Decisive le reti di Lamela nel primo tempo e Son e Kane alla ripresa. A nulla serve il momentaneo pareggio di Naflu, gli Spurs passano il terzo e ultimo turno preliminare di Europa League. La formazione di José Mourinho dovrà vedersela contro il Maccabi Haifa per accedere alla fase ai gironi. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsi aggiudica la vittoria contro i turchi dellovincendo all’Ecolog Arena di Tetovo per 3-1. Decisive le reti di Lamela nel primo tempo e Son e Kane alla ripresa. A nulla serve il momentaneo pareggio di Naflu, gli Spursno il terzo e ultimopreliminare di. La formazione di José Mourinho dovrà vedersela contro il Maccabi Haifa per accedere alla fase ai gironi.

