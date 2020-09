Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino per il 24 settembre (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i 196 casi di ieri la situazione sul Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della regione per il 24 settembre: 229 casi e 10 decessi. 21.369 tamponi effettuati. Scendono i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 31, 22 in meno di ieri. Anche i ricoverati sono in calo: 5 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 303 La suddivisione dei casi nelle province: Milano: 53, di cui 8 a Milano città; Bergamo: 15; Brescia: 23; Como: 1; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 5; Mantova: 1; Monza e Brianza: 22; Pavia: 13; Sondrio: 6; Varese: 1. Leggi anche: Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 24 settembre L'articolo proviene ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i 196 casi di ieri la situazione sulincon i dati aggiornati della regione per il 24: 229 casi e 10 decessi. 21.369 tamponi effettuati. Scendono i pazienti in terapia intensiva:sono 31, 22 in meno di ieri. Anche i ricoverati sono in calo: 5 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 303 La suddivisione dei casi nelle province: Milano: 53, di cui 8 a Milano città; Bergamo: 15; Brescia: 23; Como: 1; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 5; Mantova: 1; Monza e Brianza: 22; Pavia: 13; Sondrio: 6; Varese: 1. Leggi anche: Ilsulin Italia: i dati della Protezione Civile per il 24L'articolo proviene ...

repubblica : Positivi al coronavirus 439 studenti: bloccate 43 classi in Lombardia [di ALESSANDRA CORICA] [aggiornamento delle 0… - repubblica : Positivi al coronavirus 439 studenti: bloccate 43 classi in Lombardia - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, boom di tamponi (22.805) e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio. Alto il numero dei guariti… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Lombardia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - Open_gol : ?? Nelle ultime 24 ore a Milano sono stati registrati +53 casi di cui +8 a Milano città: ieri erano stati rispettiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus Lombardia, Fontana incontra il paziente 1 e ringrazia medici di Codogno. LIVE Sky Tg24 Coronavirus: in Italia 1.786 nuovi casi e 23 morti

Sono 1.786 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia ... Le Regioni con più contagi sono Veneto (248), Lazio (230) e Lombardia (229).

Coronavirus, evacuato il Mise, un dipendente contagiato

una studentessa del liceo Leonardo da Vinci di Maccarese è risultata positiva al Covid 19. A darne notizia il sindaco di Esterino Montino. La studentessa, precisa, non ha mai frequentato in presenza ...

