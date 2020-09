Calciomercato Napoli, Ciro Venerato sottolinea: “Bisogna liberarsi degli esuberi prima di pensare a Matias Vecino” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Matias Vecino? L’idea è partita dall’entourage del calciatore e dalla dirigenza dell’Inter. Sanno che il Napoli ha bisogno di un calciatore simile. Ad oggi c’è il 5% di possibilità. Il Napoli non valuta 18 milioni Vecino. La società azzurra è disposta ad accettare l’obbligo di riscatto e chiede che l’Inter paghi una parte dell’ingaggio. Il Napoli deve liberarsi degli esuberi prima di pensare eventualmente a ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 25 settembre 2020), giornalista della RAI, ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss. “Vecino? L’idea è partita dall’entourage del calciatore e dalla dirigenza dell’Inter. Sanno che ilha bisogno di un calciatore simile. Ad oggi c’è il 5% di possibilità. Ilnon valuta 18 milioni Vecino. La società azzurra è disposta ad accettare l’obbligo di riscatto e chiede che l’Inter paghi una parte dell’ingaggio. Ildevedieventualmente a ...

