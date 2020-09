Berlinguer: "Corona stavolta ha esagerato. Non so se lo rivedremo nella prossima puntata" (Di giovedì 24 settembre 2020) “Lui ha esagerato e io gli ho risposto quello che pensavo giusto rispondergli. Non so se rivedremo Corona la prossima settimana, per me ha un po’ esagerato”. Così a Radio2 Bianca Berlinguer sull’alterco avuto con Mauro Corona a Cartabianca. Lo scrittore ha alzato la voce e rivolgendosi alla conduttrice ha detto: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina. Stia zitta, gallina!”.Berlinguer ha quindi replicato: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Non si permetta di dirmi gallina”. Un’uscita che pare la giornalista ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) “Lui hae io gli ho risposto quello che pensavo giusto rispondergli. Non so selasettimana, per me ha un po’”. Così a Radio2 Biancasull’alterco avuto con Mauroa Cartabianca. Lo scrittore ha alzato la voce e rivolgendosi alla conduttrice ha detto: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina. Stia zitta, gallina!”.ha quindi replicato: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Non si permetta di dirmi gallina”. Un’uscita che pare la giornalista ...

