Antonella Mosetti mostra il suo nuovo volto | “Non sei per niente naturale”

(Di giovedì 24 settembre 2020)ha postato una foto su IG che ha messo in evidenza i suoi ‘miglioramenti’ estetici al viso. Tante le critiche dei follower La showgirl da tempo ha avuto un cambiamento nell’aspetto che ha suscitato tante discussioni tra i fan. Soprattutto su Instagram, dove rimane molto attiva, tanti i commenti che hanno espresso perplessità … L'articoloil suo: “Non sei pernaturale” proviene da leggilo.org.

davided81 : Antonella Mosetti + Samantha De Grenet = #uominiedonne - GossipItalia3 : Antonella Mosetti Instagram, il look del giorno accende la fantasia: «Che meraviglia!» #gossipitalianews - zazoomblog : Antonella Mosetti Instagram il look del giorno accende la fantasia: «Che meraviglia!» - #Antonella #Mosetti… - SaraPalomba2 : RT @FonteUfficiale: Antonella Mosetti (showgirl) Le foto più belle (v.m.18): - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Antonella Mosetti (showgirl) Le foto più belle (v.m.18): -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti

LiberoQuotidiano.it

Da dopo la partecipazione nel 1993 al programma di Italia 1 Non è la Rai, la carriera di Antonella Mosetti non si è più fermata. La showgirl, poi, ha fatto parte di programmi come: Ciao Darwin, Grand ...Ci risiamo. La settimana social dei vip si è aperta con il solito fuoco nemico fatto di commenti pungenti, insulti gratuiti e bordate irriverenti. Sono passati solo sette giorni dall'ultima rassegna d ...