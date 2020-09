Previsioni Meteo Ottobre 2020, la tendenza mensile: prevarranno le correnti fresche e umide dell’Atlantico (Di giovedì 24 settembre 2020) Previsioni Meteo Ottobre 2020 – Anche l’ultimo aggiornamento del modello europeo, in riferimento alla possibile evoluzione di massima per il mese di Ottobre prossimo, conferma una tendenza a un tempo mediamente instabile, oltre che su buona parte dell’Europa centro occidentale, anche su buona parte del Mediterraneo, Italia compresa. L’indicazione più determinante in questo senso, viene dal l’accoppiata index teleconnettivi, AO/NAO, le cui proiezioni elaborate dal Centro di Reading, indicano chiaramente una tendenza a collocazione dapprima in territorio neutro, poi dichiaratamente negativo dei due indici. Nella sostanza, estrapoliamo, dalle due proiezioni, che la circolazione atlantica non sarebbe ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)– Anche l’ultimo aggiornamento del modello europeo, in riferimento alla possibile evoluzione di massima per il mese diprossimo, conferma unaa un tempo mediamente instabile, oltre che su buona parte dell’Europa centro occidentale, anche su buona parte del Mediterraneo, Italia compresa. L’indicazione più determinante in questo senso, viene dal l’accoppiata index teleconnettivi, AO/NAO, le cui proiezioni elaborate dal Centro di Reading, indicano chiaramente unaa collocazione dapprima in territorio neutro, poi dichiaratamente negativo dei due indici. Nella sostanza, estrapoliamo, dalle due proiezioni, che la circolazione atlantica non sarebbe ...

Valenti90488445 : Domenica 27 settembre, previsioni meteo: - imweirdalpaca : È ufficialmente iniziato quel periodo dell'anno in cui guardo il meteo 24/7 sperando che in due minuti le prevision… - PrimaStampa_eu : METEO SICILIA - Giovedì cielo coperto, a tratti molto nuvoloso: ecco le previsioni che interesseranno l'isola. - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 24/09/2020 - Novara_e_Varese : RT @La_Prealpina: ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto - #Ticino: previsti rovesci o temporali. I venti saranno deboli e soffieranno da E… -