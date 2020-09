Previsioni Meteo, MAPPE terribili per il maltempo del weekend: ecco la grande Tempesta che porta il primo freddo e la prima neve (Di giovedì 24 settembre 2020) Previsioni Meteo – L’autunno è ormai arrivato sull’Italia, con maltempo diffuso da giorni in tutto il Paese: nelle ultime ore i temporali più intensi hanno colpito la Puglia, bersagliata tra martedì pomeriggio e mercoledì sera da violenti temporali che hanno provocato danni e disagi dapprima sulle Murge e in modo particolare ad Altamura, poi nel Salento dove a Cerfignano sono caduti 95mm di pioggia. Anche a Roma è arrivato il primo nubifragio estivo, con 56mm a Roma nel quadrante occidentale della Capitale nella serata di mercoledì, con temperatura piombata a +16°C. Quanto accaduto nelle scorse ore è soltanto un piccolo “assaggio” rispetto al maltempo estremo che nei prossimi giorni ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)– L’autunno è ormai arrivato sull’Italia, condiffuso da giorni in tutto il Paese: nelle ultime ore i temporali più intensi hanno colpito la Puglia, bersagliata tra martedì pomeriggio e mercoledì sera da violenti temporali che hanno provocato danni e disagi dapsulle Murge e in modo particolare ad Altamura, poi nel Salento dove a Cerfignano sono caduti 95mm di pioggia. Anche a Roma è arrivato ilnubifragio estivo, con 56mm a Roma nel quadrante occidentale della Capitale nella serata di mercoledì, con temperatura piombata a +16°C. Quanto accaduto nelle scorse ore è soltanto un piccolo “assaggio” rispetto alestremo che nei prossimi giorni ...

peppecaridi : Previsioni #Meteo, MAPPE terribili per il maltempo del weekend: ecco la grande Tempesta che porta il primo freddo e… - Valenti90488445 : Domenica 27 settembre, previsioni meteo: - imweirdalpaca : È ufficialmente iniziato quel periodo dell'anno in cui guardo il meteo 24/7 sperando che in due minuti le prevision… - PrimaStampa_eu : METEO SICILIA - Giovedì cielo coperto, a tratti molto nuvoloso: ecco le previsioni che interesseranno l'isola. - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 24/09/2020 -