Caso Suarez, l’avvocato della rettrice respinge le accusa: “Esame regolare” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Caso Suarez: il legale della rettrice smentisce le presunte irregolarità nell’esame per l’ottenimento della cittadinanza italia. Il sogno di mercato della Juventus targata Andrea Pirlo si chiama Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è fuori dal progetto di Ronald Koeman e del Barcellona, dunque cerca una squadra nella quale accasarsi. I bianconeri si sono fatti subito … L'articolo Caso Suarez, l’avvocato della rettrice respinge le accusa: “Esame regolare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 settembre 2020): il legalesmentisce le presunte irregolarità nell’esame per l’ottenimentocittadinanza italia. Il sogno di mercatoJuventus targata Andrea Pirlo si chiama Luis. Il centravanti uruguaiano è fuori dal progetto di Ronald Koeman e del Barcellona, dunque cerca una squadra nella quale accasarsi. I bianconeri si sono fatti subito … L'articolo, l’avvocatole: “Esame regolare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - firstjoker1 : @SimoneAvsim Il caso recoba fa giurisprudenza e se rapportato al caso suarez ci dovrebbero assegnare lo scudetto 20/21 di diritto - WetterRenato : RT @WetterRenato: @FabRavezzani Signor Ravezzani, si informi meglio: la JuventusFc, quand'anche emergessero responsabilità dirette della so… -