Bianca Berlinguer: “Corona ha esagerato”. La replica della giornalista dopo gli insulti di ieri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lite Bianca Berlinguer-Corona: la replica della giornalista Bianca Berlinguer questa mattina, 23 settembre 2020, è tornata sulla lite di ieri sera con Mauro Corona (“Conduci da sola, gallina”, “Non si permetta”) durante il suo programma “CartaBianca”. Rivedremo Mauro Corona a CartaBianca, la settimana prossima? “Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamente ieri ha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite. Francamente ha esagerato e senza un motivo preciso”, ha detto la giornalista intervenendo a Non è un paese per giovani su Radio 2. “Lo scontro? Fa parte un po’ del rapporto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lite-Corona: laquesta mattina, 23 settembre 2020, è tornata sulla lite disera con Mauro Corona (“Conduci da sola, gallina”, “Non si permetta”) durante il suo programma “Carta”. Rivedremo Mauro Corona a Carta, la settimana prossima? “Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamenteha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite. Francamente ha esagerato e senza un motivo preciso”, ha detto laintervenendo a Non è un paese per giovani su Radio 2. “Lo scontro? Fa parte un po’ del rapporto ...

