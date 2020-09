Suarez Atletico Madrid, accordo raggiunto. Le ultime (Di martedì 22 settembre 2020) Intesa trovata tra l’Atletico Madrid e Luis Suarez: l’attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei anni L’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Suarez, nonostante le difficoltà sorte nelle ultime ore e la polemica mediatica relativa alle irregolarità dell’esame di italiano, sostenuto all’Università di Perugia. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei anni. Prenderà il posto di Alvaro Morata, neo calciatore della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Intesa trovata tra l’e Luis: l’attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei anni L’haunper il trasferimento di Luis, nonostante le difficoltà sorte nelleore e la polemica mediatica relativa alle irregolarità dell’esame di italiano, sostenuto all’Università di Perugia. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei anni. Prenderà il posto di Alvaro Morata, neo calciatore della Juventus. Leggi su Calcionews24.com

