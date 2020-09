Sileri farà arrabbiare il Cts?: 'Giusto riaprire gli stadi. Mille posti sono troppo pochi' (Di martedì 22 settembre 2020) Il viceministro della salute Pierpaolo Sileri si schiera a favore della riapertura degli stadi. 'A maggio ero contrario, perché secondo me era troppo presto', dichiara a Cusano Italia Tv durante la ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) Il viceministro della salute Pierpaolosi schiera a favore della riapertura degli. 'A maggio ero contrario, perché secondo me erapresto', dichiara a Cusano Italia Tv durante la ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: 'È IL MOMENTO DI SPINGERE CON IMMUNI' Il viceministro #Sileri a - AnitaGa63274583 : RT @Tuttosommatoio1: @piersileri bravo sileri il sensuale. l'unico che stimo in questa barca che sta affondando. ora mi dice come far entra… - B_Capel1 : RT @Tuttosommatoio1: @piersileri bravo sileri il sensuale. l'unico che stimo in questa barca che sta affondando. ora mi dice come far entra… - Irenairii17 : RT @Tuttosommatoio1: @piersileri bravo sileri il sensuale. l'unico che stimo in questa barca che sta affondando. ora mi dice come far entra… - zampas76 : RT @Tuttosommatoio1: @piersileri bravo sileri il sensuale. l'unico che stimo in questa barca che sta affondando. ora mi dice come far entra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri farà "Il numero dei positivi al Covid salirà" (il viceministro Sileri) askanews Ok alla riapertura degli stadi, Sileri: “Troppo pochi mille posti”

Il viceministro alla Salute Sileri ha confermato l'intenzione di riaprire gli stadi, anche se a capienza limitati. Occorrerà rispettare le misure di sicurezza. Dopo diversi mesi di chiusura e partite ...

Covid-19, Sileri: "Sì alla riapertura degli stadi. Per il vaccino serviranno mesi"

È chiaro - ha concluso Sileri - che una riapertura totale in ... al di là degli annunci che sono stati fatti anche da diversi capi di Stato. Non è importante chi arriva prima, ma avere un ...

Il viceministro alla Salute Sileri ha confermato l'intenzione di riaprire gli stadi, anche se a capienza limitati. Occorrerà rispettare le misure di sicurezza. Dopo diversi mesi di chiusura e partite ...È chiaro - ha concluso Sileri - che una riapertura totale in ... al di là degli annunci che sono stati fatti anche da diversi capi di Stato. Non è importante chi arriva prima, ma avere un ...