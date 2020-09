Servizi | Conte al Copasir | apertura su ' ritocchi' norma rinnovo vertici

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppeoggi, nel corso dell'audizione al, si sarebbe dimostrato aperturista sulla possibilità di '' allasuldeidell'Intelligence che aveva indispettito l'opposizione ma anche le file del M5S, tanto da rendere necessario il ricorso alla fiducia per il dl emergenza. Fonti presenti all'audizione, spiegano all'Adnkronos che il presidente del Consiglio si sarebbe dimostrato disponibile a modifiche nel merito se ladovesse mostrare delle criticità. I tempi per modificare la misura suidell'Intelligence già nel passaggio al Senato del dl emergenza non ci sarebbero, essendo la tabella di marcia serratissima. ...

Avvenire

Forse per la prima volta da quando siede a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte non fa nulla per nascondere la propria soddisfazione. Se in altre circostanze positive, con un filo di retorica, invitava a «gu ...Chiedo a Conte risposte esaurienti e rapide e a tal fine sto predisponendo anche un’apposita interrogazione. Speravo che la stagione dei cosiddetti servizi deviati fosse finita, ma a quanto pare così ...