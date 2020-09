Scontro Lega Pro-AIC: indetto lo sciopero per la prima giornata (Di martedì 22 settembre 2020) E’ guerra aperta tra la Lega Pro e l’Associazione Italiana Calciatori, in seguito alla decisione della Lega presieduta da Francesco Ghirelli di imporre il limite massimo di 22 giocatori in rosa e sulle norme Legate al minutaggio dei giovani calciatori. Il Regolamento imposto dalla Lega Pro prevede: 1bis.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) E’ guerra aperta tra laPro e l’Associazione Italiana Calciatori, in seguito alla decisione dellapresieduta da Francesco Ghirelli di imporre il limite massimo di 22 giocatori in rosa e sulle normete al minutaggio dei giovani calciatori. Il Regolamento imposto dallaPro prevede: 1bis.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

