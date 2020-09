Frana a Ventotene, si temono nuovi distaccamenti (Di martedì 22 settembre 2020) Frana a Ventotene, il bilancio non presenta feriti. Le autorità continuano a monitorare la zona, si temono nuovi distaccamenti nei prossimi giorni. Paura e disagi a Ventotene in seguito a una Frana che di fatto ha diviso l’isola in due. Il crollo ha interessato anche una strada, motivo per cui diverse abitazioni e un albergo sono isolati dal resto dell’isola. Il distaccamento è avvenuto nella zona di Moggio di Terra. Frana a Ventotene, non si registrano feriti Il bilancio non presenta feriti anche perché le autorità competenti si aspettavano un crollo proprio in questi giorni. La zona era di fatto in sicurezza, così come il tratto di mare interessato, tenuto libero dagli uomini ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020), il bilancio non presenta feriti. Le autorità continuano a monitorare la zona, sinei prossimi giorni. Paura e disagi ain seguito a unache di fatto ha diviso l’isola in due. Il crollo ha interessato anche una strada, motivo per cui diverse abitazioni e un albergo sono isolati dal resto dell’isola. Il distaccamento è avvenuto nella zona di Moggio di Terra., non si registrano feriti Il bilancio non presenta feriti anche perché le autorità competenti si aspettavano un crollo proprio in questi giorni. La zona era di fatto in sicurezza, così come il tratto di mare interessato, tenuto libero dagli uomini ...

